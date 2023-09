Electra garante estabilização na produção e distribuição de energia em Santiago

A Electra garantiu hoje que a avaria que ocorreu num dos grupos de maior potência na Central eléctrica do Palmarejo foi resolvida este domingo, 10, após ter envidado todos os esforços financeiros, para trazer do exterior duas peças fundamentais e importantíssimas do grupo.

A garantia da Electra foi dada através de um comunicado de imprensa, onde a empresa refere ainda que devido a intensas chuvas e condições meteorológicas adversas, têm-se registado

danos nas Infraestruturas elétricas, (postes, transformadores, etc.) a nível nacional.

Segundo a mesma fonte, as chuvas também têm ocasionado alguns cortes pontuais no fornecimento de energia eléctrica, que não tem nada a ver com indisponibilidade de potência, mas que têm sido resolvidos, alguns com menos brevidade do esperado, dadas às más condições metrológicas e acesso difícil no terreno, pelos técnicos.

Quanto à resolução da avaria na Central Eléctrica do Palmarejo, a Electra afirma que foi um trabalho de esforço e sem descanso, inclusive à noite, dos seus engenheiros e técnicos.

“Gostaríamos de reafirmar que, após a pandemia, a questão logística ficou mais difícil e dispendiosa, a título de exemplo, neste processo, uma das peças que era para chegar na sexta-feira (e que acabou por chegar no Sábado) não foi descarregada porque o avião foi desviado para Sal e depois regressou a Lisboa, sem descarregar as peças, por questão do mau tempo que se fazia sentir”, lê-se.