Reposta a distribuição de energia na Brava

A Electra avançou hoje que a avaria nas celas de protecção de transformadores devido à invasão das águas das chuvas intensas nas caleiras de cabos eléctricos, na Central Elétrica de Favetal na Brava, foram resolvidas e que a energia eléctrica já foi reposta em todas as localidades.

Segundo um comunicado da empresa, a situação foi resolvida com a substituição das celas de proteção nas caleiras de cabos eléctricos.

“Neste momento a energia eléctrica já foi reposta e todas as localidades já estão com o serviço de energia eléctrica”, garantiu.

De relembrar que no passado dia 01, as chuvas causaram avarias significativas nas infraestruturas eléctricas, levando à interrupção parcial da distribuição de energia na ilha do Fogo.

Na terça-feira, o Instituto Nacional de Metrologia e Geofísica (INMG) informou que a partir de quarta-feira, 06, o estado do tempo no arquipélago estaria condicionado pela passagem de uma onda tropical, deslocando-se no sentido Oeste.