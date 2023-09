Chuvas, relâmpagos e trovoadas afectam redes de electricidade em várias localidades

As chuvas e trovoadas que se sentiram durante a noite de ontem afectaram as redes electricas em localidades como Palmarejo, a Zona de Parque 5 de Julho e Praia Rural, Ribeira Grande de Santiago e Santa Catarina.

Segundo um comunicado da Electra, ontem, por volta das 23h20 com as fortes chuvas acompanhadas de trovoadas e relâmpagos, registaram-se disparos nas linhas aéreas, saída Praia Rural, que acabou por provocar cava de tensão e em consequência, algumas zonas da Cidade da Praia ficaram afectadas com corte de energia como, Palmarejo, Zona de Parque 5 de Julho e Praia Rural.

Essas localidades foram de imediato religadas, sendo que no Município de Ribeira Grande de Santiago, a Electra garante que está, neste momento em trabalhos de inspecção da linha aérea, pelo que as pessoas devem considerar as instalações permanentemente em tensão.

“Tivemos ainda registo de mais uma ocorrência a relatar, no Município de Santa Catarina, em que parte da saída de Rincão, linha aérea, foi afectada e está sendo alvo de inspecção”, diz o comunicado.

A Electra informa ainda que um pouco por todo o país, com a queda de chuvas fortes e outros fenómenos meteorológicos, registou anomalias nas redes, mais agravadas com as acções de Furto e Fraude de energia eléctrica, que danificam as infraestruturas elévtricas.

Perante estas condições climatéricas adversas alerta às pessoas, que se mantenham afastados dos postes e cabos eléctricos.