Onda tropical afecta estado do tempo no arquipélago a partir de quarta-feira, alerta INMG

O Instituto Nacional de Metrologia e Geofísica (INMG) informou hoje que a partir desta quarta-feira, 06, o estado do tempo no arquipélago estará condicionado pela passagem de uma onda tropical, deslocando-se no sentido Oeste.

Segundo um comunicado do INMG, durante a sua trajetória prevê-se a ocorrência de chuva de intensidade variável, por vezes acompanhada de trovoadas.

O vento será moderado, por vezes com alguma intensidade na Zona Ocidental de Barlavento, com ligeiro agravamento do estado do mar a Norte/Noroeste do Arquipélago.

Também o National Hurricane Center dos EUA já emitiu um aviso para esta onda tropical. "Uma forte onda tropical está perto da costa da África Ocidental, produzindo uma grande área de nebulosidade e aguaceiros. As condições ambientais parecem propícias a um desenvolvimento gradual, e uma depressão tropical poderá formar-se no extremo leste do Atlântico tropical durante o meio a meio e no final da semana, enquanto o sistema se desloca para oeste-noroeste a 10 a 15 mph".

"Espera-se que este sistema se desloque através das ilhas de Cabo Verde na quarta-feira à noite e na quinta-feira, e os interessados devem monitorizar o seu progresso", acrescenta.