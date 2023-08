Chuvas: "É provável que se forme uma depressão tropical nos próximos dias"

National Hurricane Center, dos EUA, diz que há fortes probabilidades de a baixa pressão que afecta Cabo Verde evoluir para depressão tropical.

Segundo um comunicado publicado pelo NOAA (National Hurricane Center) a zona de baixa pressão “situada a oeste das ilhas de Cabo Verde” continua a produzir aguaceiros e trovoadas “que estão gradualmente a organizar-se gradualmente”.

A mesma nota refere igualmente que as condições ambientais “parecem propícias para o desenvolvimento adicional deste sistema, e uma depressão tropical é provável que se forme nos próximos dias enquanto o sistema se move de oeste-noroeste para noroeste através do Atlântico leste do Atlântico tropical”.

“Os interessados nas Ilhas de Cabo Verde devem monitorizar o progresso deste sistema”, diz aquela instituição que aponta para a alta probabilidade de formação da depressão tropical nas próximas 48 horas.