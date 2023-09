Chuvas/Estragos: Primeiro-ministro garante intervenções para repor a normalidade nas ilhas Fogo e Brava

O Governo já está a efectuar o levantamento da situação dos estragos provocados pelas chuvas dos últimos dias, com “particular realce” nas ilhas do Fogo e Brava, e vai actuar lá onde for necessário para repor a normalidade.

A garantia foi dada hoje pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que deverá realizar uma visita às ilhas para constatar ‘in loco’ a situação. “Governo já está a fazer o levantamento da situação dos estragos e avaliação daquilo que é preciso fazer para repor a normalidade quer na ilha do Fogo quer na Brava e iremos actuar seguramente para repor a normalidade”, disse Correia e Silva. As chuvas com alguma intensidade caídas nos últimos dias provocaram estragos nas ilhas de Fogo e Brava. Na ilha do Fogo, os estragos aconteceram sobretudo na cidade de São Filipe, com a câmara municipal, num primeiro momento, a avançar que precisava de mais de 50 mil contos para a reparação dos estragos. Novos estragos foram registados nos últimos dias, podendo esse valor ser actualizado e aumentado. Também, na Brava, vizinha da ilha do Fogo, há estragos provocados pelas chuvas. A estrada que liga a zona de Fajã d’ Água à cidade de Nova Sintra, ficou danificada com as enxurradas, deixando a população mais uma vez isolada.

