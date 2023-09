Fogo: Câmaras municipais congratulam-se com declaração da calamidade e activação do Fundo de Emergência

As câmaras municipais de São Filipe e de Santa Catarina do Fogo congratularam-se hoje com a declaração de estado de calamidade nos dois municípios e a activação do Fundo de Emergência para a reparação dos estragos provocados pelas chuvas.

O presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina do Fogo, Alberto Nunes, disse acreditar que, brevemente, serão retomados os trabalhos de reparação dos danos provocados pelas chuvas, lembrando que na sequência dos estragos o seu município fez o levantamento quantitativo e o orçamento que foi submetido ao Governo que, através do Ministério das Infra-estruturas, analisou o orçamento e activou o Fundo de Emergência.

Ao município de Santa Catarina serão disponibilizados 22 mil contos no quadro do plano de intervenções a serem realizadas, esperando que com a publicação da resolução no Boletim Oficial (BO) possa assinar contratos e realizar as intervenções para repor a normalidade.

“Prevemos um valor inferior, mas pode não ser suficiente e acredito que se não for possível com os recursos disponibilizados vamos solicitar mais recursos”, disse.

Com relação ao município de São Filipe, o vereador das Infra-estruturas e presidente da câmara municipal em substituição, Euclides Fernandes, disse que o município se congratula com a medida, mas lembrou que para repor a normalidade dos danos provocados pelas chuvas e para a realização de trabalhos de prevenção o valor estimado pela edilidade é de 105 mil contos e o montante anunciado pelo governo é de 93 mil contos.

“Congratulamos com este valor que, no entanto, é insuficiente para repor toda a normalidade no município de São Filipe”, disse Euclides Fernandes, observando que o valor anunciado para São Filipe é para cobrir a reparação da componente municipal e das obras de carácter nacional.

Com relação a Santa Catarina do Fogo, dos 22 mil contos anunciados, três mil contos destinam-se à reparação da estrada vicinal de Forapó, em construção pela Associação dos Amigos de Forapó, outros três mil contos para reparação do muro da placa desportiva e da drenagem de água, sendo que a gestão para estas duas intervenções será feita pela câmara municipal.

A fatia maior, 16 mil contos, destina-se à reparação dos estragos na estrada de acesso ao litoral, nomeadamente, Domingos Lobo à Baía de Alcatraz e a gestão será feita pela câmara municipal e pela Estradas de Cabo Verde (ECV).

No município de São Filipe, dos 93 mil contos anunciados pelo Governo, 12 mil contos destinam-se à reparação dos estragos nas estradas e vias municipais e a gestão será feita directamente pela edilidade e para a reconstrução da rampa de acesso à praia de Fonte Bila, o valor disponibilizado é de três mil contos e a gestão será feita pela câmara municipal e pela Infra-estruturas de Cabo Verde.

Já para a melhoria da drenagem de águas pluviais nos troços de Santa Filomena e Cobom, a verba anunciada é de 23 mil contos e para a reparação dos danos provocados no troço de estrada Piorno/Campanas de Cima o valor é de 24 mil contos e a gestão é feita directamente pela Estradas de Cabo Verde.

Para a reconstrução da praça Pedro Cardoso o valor anunciado é de 15 mil contos, a gestão é feita pela Infra-estruturas de Cabo Verde e para a reconstrução do acesso à praia de Nossa Senhora da Encarnação serão disponibilizados 16 mil contos cuja gestão será da competência da câmara municipal e da Estradas de Cabo Verde.