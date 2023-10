Município de São Filipe terá dentro de sete meses um estudo para elaboração do seu plano sanitário

O estudo para elaboração do plano sanitário do município de São Filipe a cargo da empresa Águas de Portugal Internacional, será concluído dentro de sete meses, disse o vereador do Ambiente, João José Canuto.

No início desta semana, uma delegação da Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANAS) e de uma equipa de técnicos de Águas de Portugal Internacional estiveram de visita à ilha para apresentação do plano sanitário. Segundo o vereador, o plano sanitário contempla acções ligadas ao tratamento de águas residuais, sistema de drenagem, selagem da antiga lixeira a céu aberto, valorização de embalagem dos vidros e dos resíduos de construção e demolição, assim como acção de formação ao pessoal de saneamento nas várias vertentes do plano. O estudo está a ser realizado por uma equipa técnica de Águas de Portugal Internacional e de outras empresas ligadas ao sector e enquadra-se no âmbito do protocolo existente entre o Ministério do Ambiente de Cabo Verde e o Fundo de Ambiente de Portugal. A Agência Nacional de Águas e Saneamento tinha realizado, em 2015, um plano sanitário para a Região Fogo/Brava, e segundo o vereador é na sequência deste plano que agora se pretende realizar estudos para a sua actualização.

