Fogo: PR chega hoje à ilha para presidir ao encerramento do centenário da elevação de São Filipe à categoria de cidade

​O Presidente da República chega hoje à ilha do Fogo, onde vai presidir na quinta-feira ao encerramento do centenário da elevação de São Filipe à categoria de cidade, celebrado ao longo do ano de 2022.

Em nota de imprensa, a Presidência da República refere que depois de um intenso programa levado a cabo pela câmara de São Filipe, iniciado em Janeiro de 2022, no quadro da Semana da República, José Maria Neves, na qualidade de presidente de honra, vai proceder ao encerramento que coincide com o lançamento da revista cultural “Bila”.

Enquanto presidente de honra, o Chefe de Estado, refere a nota de imprensa, cumpriu, até à data do centenário, assinalado a 12 de Julho, o compromisso firmado com os foguenses de uma presença regular na ilha para honrar e dignificar as celebrações, dando, a um tempo, o seu contributo para a dinâmica que se quer construir em torno do desenvolvimento local.

Antes da cerimónia de encerramento do centenário, já na tarde de hoje, José Maria Neves efectua uma série de visitas a obras em curso, na cidade e no interior de São Filipe, como a requalificação do Centro Cultural Armand Montrond, construção da piscina municipal, calcetamento da avenida Lar de Idosos, eco parque do Alto Santa Luzia, requalificação do largo de Cruz dos Passos e da praça do Presídio, obras de reconstrução do estádio 5 de Julho, a construção da escola de Jardim Batente e placa a desportiva (sul) e a reabilitação da escola Italiano (norte).

O acto de encerramento que acontece na quinta-feira, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Filipe, será aproveitado para o lançamento da revista “Bila” e a apresentação do livro “Festas Tradisional na Roda di Burkan” (Festa tradicional à volta do vulcão) da autoria do mosteirense Lourenço Gomes de Pina, vencedor da primeira edição do prémio literário Pedro Monteiro Cardoso, lançado no âmbito das comemorações do centenário da cidade.

José Maria Neves será agraciado com o certificado de reconhecimento de mérito como presidente de honra das comemorações do centenário da cidade de São Filipe,

Igualmente a autarquia vai aproveitar a oportunidade para entregar diplomas de reconhecimento a todas as pessoas que colaboraram com a câmara na agenda do centenário.