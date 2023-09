Cabo Verde e Cuba perspectivam cooperação no sector da saúde

​O Presidente da República, José Maria Neves, e o seu homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, analisaram esta terça-feira, por telefone, a possibilidade do reforço da cooperação entre os dois países no domínio da saúde.

Em comunicado , a Presidênia da República explica que na conversa que manteve esta tarde sobre a Cimeira do Grupo 77 + China, que vai decorrer em Havana nos dias 15 e 16 de Setembro, sob o lema “Os actuais desafios do desenvolvimento, o papel da ciência, da tecnologia e da inovação”, os dois chefes de Estado debruçaram também sobre o reforço da cooperação Sul Sul.

“Na ocasião o chefe de Estado cabo-verdiano foi convidado pelo seu homólogo a visitar a República de Cuba, um convite que prontamente foi aceite, devendo a data ser articulada entre as diplomacias dos dois países. Neves também convidou o seu homólogo a visitar as ilhas, em data a ser igualmente fixada pela via diplomática, oportunamente”, acrescenta o documento.

José Maria Neves foi convidado também pelo Presidente cubano a participar na cimeira que reunirá, em Havana, chefes de Estado e de Governo, mas, por razões logísticas, não poderá marcar presença no encontro que terá sobre a mesa “questões acutilantes” da actualidade para a comunidade internacional.