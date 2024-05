​Presidente da República participa nas celebrações do 20º aniversário do MCC e na 16 Cimeira de Negócios EUA- África

O Presidente da República, José Maria Neves, deslocou-se, este sábado, 04, para os Estados Unidos da América, para participar nas celebrações do 20º Aniversário do Millennium Challenge Corporation (MCC) e na 16ª Cimeira de Negócios EUA- África.

Numa nota enviada, à Presidência da República explicou que a participação do Mais Alto Magistrado da Nação na cerimónia, que se realiza na próxima segunda-feira, 06, em Dallas, Texas, enquadra-se nas excelentes relações entre os dois países.

“E traduz-se numa distinção a Cabo Verde, em reconhecimento à execução exemplar dos dois Compactos do Millennium Challenge Account, MCA, destinados ao país, que já foi selecionado para um 3º Compacto, agora voltado para a integração regional”, lê-se na nota.

A mesma fonte sublinhou que no valor global de cerca de 200 milhões de dólares, os dois Compactos MCA, recorde-se, permitiram grandes investimentos nas Ilhas, particularmente em infra-estruturas, abastecimento de água e saneamento.

Para a mesma fonte, o convite a Cabo Verde é, também, um reconhecimento ao país pelo seu desempenho positivo em termos de boa governação, transparência e accountability na gestão da coisa pública e investimentos nas pessoas.

O Chefe de Estado participa, igualmente, na 16 Cimeira de Negócios EUA – África, onde fará uma intervenção no “Diálogo de Alto Nível sobre o Reforço dos Sistemas de Saúde no continente africano”, bem como na Plenária sobre o tema “Celebrando os 20 anos do MCC”.

“A visita será, ainda, oportunidade para importantes encontros bilaterais com autoridades norte-americanas”, destaca.

José Maria Neves aproveitará a sua presença em Dallas para encontrar-se com a Comunidade Cabo-verdiana em Texas, na linha da sua agenda de proximidade e mobilização da diáspora para os grandes desafios do país.