PR chama atenção para importância de garantir maior acessibilidade às crianças com necessidades especiais

O Presidente da República, José Maria Neves, chamou hoje a atenção das câmaras municipais para a necessidade de aumentar o acesso e definir um planeamento territorial que apoie na locomoção de crianças e jovens com necessidades especiais.

O chefe de Estado falava à imprensa após a visita e entrega dos presentes num momento especial de celebração natalícia no centro de reabilitação da Federação Cabo-verdiana das Associações de Pessoas com Deficiência (FECAD) na cidade da Praia.

José Maria Neves apontou que, nesta quadra festiva, as crianças e adolescentes “precisam de amizade, carinho e solidariedade” das escolas, dos serviços de saúde e do Estado em geral.

“É bom estarmos com as pessoas mais vulneráveis, aqueles que precisam mais do apoio de cada um de nós e, por isso, nesta quadra festiva escolhemos estar com as crianças com necessidades educativas especiais”, disse, apelando à sociedade que tenha uma luz em relação a essas pessoas.

A iniciativa contou com a presença de cerca de 60 crianças com necessidades especiais, provenientes das instituições Colmeia, Acarinhar e Casa Primavera.