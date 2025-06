PR promete transmitir ao Governo críticas sobre falta de rigor no ensino do país

​O Presidente da República declarou à Lusa, esta sexta-feira, que a qualidade do ensino cabo-verdiano foi uma das queixas recorrentes que recebeu das associações de estudantes cabo-verdianos em Portugal e que vai levar essa preocupação ao Governo.

"A qualidade do ensino é uma questão da área do Governo, mas é uma questão que eu fui ouvindo durante toda esta visita [a Portugal]", contextualizou José Maria Neves, à Lusa após uma sessão de debate com estudantes cabo-verdianos no ISCTE (Instituto Universitário de Lisboa), em Lisboa.

Segundo explicou, os estudantes cabo-verdianos têm um choque quando chegam a Portugal, ao ensino superior, e descobrem que têm lacunas no ensino, principalmente na língua portuguesa e na matemática.

"Então, é uma questão na área da competência do Governo que eu levo como uma preocupação dos estudantes, que foi levantada por todas as associações com sede em Portugal".

A presidente da União dos Estudantes Cabo-verdianos de Lisboa (UECL), Jusseila Pereira tinha precisamente declarado à Lusa que uma das preocupações da organização está ligada com a qualidade do ensino na nação africana.

"Ainda há muito a fazer para termos um ensino de maior qualidade, um sistema de ensino que seja um bocado mais rigoroso, para dar sair ao encontro daquilo que é o sistema de ensino português, porque nós quando chegamos cá, lidamos com um sistema que, embora não seja tão distante do nosso, é muito mais rigoroso", lamentou Jusseila Pereira.

Outra questão levantada pela representante dos estudantes em Lisboa foi o acesso aos vistos de estudantes.

Apesar de a presidente do UECL reconhecer melhorias, frisou que ainda há estudantes que chegam a Portugal com meses de atraso e depois têm de pagar as propinas completas, como estudantes internacionais, e ainda os juros do pagamento em atraso ao qual não tiveram qualquer responsabilidade.

Para o Presidente da República, os vistos de estudantes são também um problema recorrente.

"Há orientações do Governo de Portugal no sentido das coisas serem facilitadas e há uma pressão enorme relativamente aos serviços consulares de Portugal em Cabo Verde, no sentido dessas questões serem resolvidas", garantiu o chefe de Estado.

No entanto, reconheceu que existem "mecanismos burocráticos que impedem que isso aconteça", mas também é uma questão que levará na agenda, de forma a "garantir maior celeridade", desde que os estudantes tenham vagas e tenham as condições para vir estudar para Portugal, frisou.

A diretora executiva da Unicef Portugal, Beatriz Imperatori, sugeriu esta sexta-feira, em Cabo Verde, que as competências digitais desde a infância, assim como uma maior ação climática, devem ser prioridades para contribuir para o bem-estar das crianças.

Questionado sobre esta sugestão, o PR disse estar "absolutamente de acordo com a sugestão da diretora executiva da Unicef Portugal".

"Eu acho que na área digital devemos melhorar cada vez mais as competências, até porque Cabo Verde deve criar as condições para ser uma plataforma na região no domínio das tecnologias informáticas e a questão da literacia digital é fundamental", salientou.

José Maria Neves salientou ainda que as questões climáticas são extremamente importantes e que Cabo Verde é muito vulnerável do ponto de vista ambiental. Por isso, "é importante que essa questão faça parte desde cedo do currículo das diferentes escolas do país".

O PR deslocou-se a Portugal para a terceira presidência na diáspora, de 01 a 06 de junho, para se encontrar com empresários, associações e estudantes para reforçar laços, discutir educação, saúde e mobilidade, depois de ter estado nos Estados Unidos da América e em São Tomé e Príncipe.