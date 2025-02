Portugal: Alunos cabo-verdianos entre os que mais chumbam pelo menos uma vez no terceiro ciclo

Os alunos cabo-verdianos são os que mais chumbam pelo menos uma vez no terceiro ciclo, conforme o Ministério da Educação de Portugal, que revela que os estrangeiros dos PALOP e do Brasil têm mais insucesso que outros migrantes.

Os números da Direcção-geral de Estatísticas da Educação e Ciência mostram que reprovaram pelo menos uma vez no terceiro ciclo, alunos de São Tomé e Príncipe (43%), Cabo Verde (42%) Guiné-Bissau (39%), França (20%), Ucrânia (19%), China (14%).

A mesma fonte indica que cerca de um terço dos alunos que chegam do Brasil e de Angola reprovaram pelo menos uma vez no terceiro ciclo e que apenas 70% das crianças brasileiras e angolanas conseguirem terminar o 9.º ano sem chumbar.

No 9.º ano, os dados indicam que as crianças da Guiné-Bissau tem uma taxa de sucesso de apenas 61%, os cabo-verdianos (58%) e os são-tomenses (57%), de acordo com os números relativos ao ano lectivo de 2022/2023.

Com esses números, o Ministério da Educação mostrou que a taxa de retenção é maior nos alunos que vêm dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), ou seja, Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, e do Brasil, em comparação com os oriundos da Europa de Leste ou da China, também no primeiro e segundo ciclos.

De acordo com mesma fonte, Portugal tem enfrentado o desafio da língua nas escolas, já que em cinco anos letivos, o número de alunos migrantes quase triplicou nas escolas portuguesas, passando para 140 mil no ano lectivo 2023/2024.

Em média, cada agrupamento escolar acolhe estudantes de 19 nacionalidades, o dobro do que acontecia há cerca de seis anos.