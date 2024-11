Presidente da República destaca importância do diálogo intercultural e da tolerância no mundo

O Presidente da República, José Maria Neves, destacou hoje, em Lisboa, a importância do diálogo intercultural e da tolerância no mundo que vai acontecer durante do 10.º Fórum Global da Aliança das Civilizações das Nações Unidas.

Em declarações à Inforpress, José Maria Neves falou das expectativas quanto à sua participação no evento, que decorre entre os dias 25 e 27 de Novembro, em Cascais, Portugal, em que para além de assinalar os 20 anos da génese da Aliança das Civilizações, está também a ser uma oportunidade para se fazer um balanço do trabalho das duas últimas décadas e olhar para o futuro da organização, com vista a projectar o futuro da iniciativa.

“A reunião da Aliança das Civilizações das Nações Unidas é uma aliança que tem a ver com a diversidade cultural, com a liberdade religiosa, com o respeito mútuo. São muitas culturas e uma humanidade (…). É importante que tenhamos em conta o diálogo, a negociação, a resolução pacífica dos conflitos, evitando os ruídos e os equívocos que existem neste momento”, afirmou o Chefe de Estado.

Para José Maria Neves, o evento, que reúne líderes globais e representantes de diversas culturas, centrado na promoção da diversidade cultural, liberdade religiosa e resolução pacífica de conflitos, reforçou a relevância de espaços que promovam encontros entre diferentes culturas, civilizações e crenças.

Em um momento em que o mundo enfrenta desafios como guerras, terrorismo e crises migratórias, José Maria Neves enfatizou a necessidade de abrir caminhos para a construção de pontes.

“Neste momento, em que se está a falar da guerra, dos conflitos, o terrorismo, as migrações e todo esse discurso anti-migração, de extremismos, é bom parar e pensar um pouco que também podemos abrir espaços a diálogo. O Fórum das Civilizações é um espaço de tolerância, de amizade social, de diálogo, para reconstruir um futuro melhor para todos”, disse.

A sessão oficial da abertura da 10.º Fórum Global da Aliança das Civilizações das Nações Unidas, subordinado ao tema “Unidos pela paz: restaurar a confiança, reconfigurar o futuro - Reflectindo sobre duas décadas de diálogo para a humanidade”, aconteceu hoje e contou com intervenções do secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, e do Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Com a participação do Rei Felipe VI de Espanha, o evento recebe dezenas de ministros dos Negócios Estrangeiros, para além de diversos antigos chefes de Estado e de Governo que assinalam os 20 anos da iniciativa “Aliança das Civilizações”, anunciada por Espanha na 59ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Setembro de 2004.

Organizado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, o 10º Fórum Global da Aliança das Civilizações das Nações Unidas (UNAOC), que conta com a presença de mais de 1.500 participantes, reúne membros do Grupo de Amigos da UNAOC, líderes políticos, representantes de organizações internacionais e regionais, líderes e actores religiosos, sector privado, sociedade civil, academia, juventude, artes e media.