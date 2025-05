Presidente da República felicita Francisco Carvalho pela eleição à liderança do PAICV

O Presidente da República, José Maria Neves, endereçou hoje uma carta de felicitações a Francisco Carvalho, pela sua eleição como novo Presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), na sequência do processo democrático interno realizado neste domingo.

Na missiva, o Chefe de Estado manifestou a sua “elevada atenção e grande satisfação” pela eleição de Francisco Carvalho, a quem desejou “os maiores êxitos” no desempenho das novas funções. José Maria Neves enalteceu o “papel absolutamente insubstituível” dos partidos políticos na consolidação do Estado de Direito Democrático e na promoção de uma cultura política baseada no “respeito mútuo, na diversidade de ideias e no primado da Constituição”.

O Presidente da República considerou ainda que a eleição de Francisco Carvalho, à primeira volta e num processo com “saudável pluralidade de candidaturas”, representa uma “inequívoca demonstração de confiança dos militantes” e um “sinal alentador da vitalidade interna do PAICV” e da democracia cabo-verdiana.

José Maria Neves expressou votos de um mandato pautado pelo “compromisso, pela escuta activa e pela construção de pontes”, sublinhando, por fim, a importância da “renovação interna dos partidos, o reforço do diálogo interinstitucional e a capacidade de gerar consensos em torno das grandes causas nacionais”, que classificou como “pilares essenciais para a coesão e estabilidade que tanto prezamos”.