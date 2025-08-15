Presidente da República pede melhor comunicação pública

José Maria Neves publicou texto no facebook a solicitar que todos tenham acesso às principais ações em curso

Chefe de Estado elogia, em texto na sua página no facebook, a criação do Gabinete de Crise, mas considera que é fundamental, “melhorar os mecanismos de coordenação com a sociedade civil e as organizações da diáspora, para melhorar a capacidade de mobilização de meios e garantir uma melhor entrega às pessoas e às comunidades”.

Por outro lado, continua o Presidente da República, “deve-se melhorar a comunicação pública,” para todos conheçam as principais ações em curso “e as tenham em conta para o seu engajamento cívico e canalização de apoios”.

José Maria Neves sublinha que uma vez que há muita gente, no país e na diáspora, a querer saber como fazer chegar os apoios à ilha, a criação de “um manual, contendo todos os dados sobre o que é necessário e os pontos de entrega seria muito útil. A aplicação desses recursos mobilizados, deve ser objeto de um relatório mensal, para que todos saibam, de forma transparente, como estão a ser aplicados”.

Presidente da República termina mensagem a apelar à união e ao alívio do sofrimento das pessoas, mas refere que, “a prazo, teremos de avaliar as políticas públicas, nomeadamente nos domínios da descentralização, do planeamento e desenvolvimento urbano, da gestão de solos, da habitação, do saneamento básico e da drenagem das águas pluviais”.