Unidades de bombagem de águas residuais retomam funcionamento gradual em São Vicente

​As unidades de bombagem para recolha de águas residuais do Caizin e do Comando Naval já estão operacionais. Prevê-se para hoje a entrada em funcionamento da estação de Ribeira de Julião, Campim, Dji d’Sal e Lazareto. Informação divulgada à imprensa pela porta-voz do Gabinete de Crise, Vitória Veríssimo, que destaca o funcionamento parcial da estação de bombagem para recolha de águas residuais.

“A estação já está a funcionar. As três bombas já estão a funcionar. A estação de coleta do Caizin também já está a funcionar normalmente. A ETAR ainda tem uma bomba a passar pelos testes mecânicos com os técnicos. Pedimos à população para não deitar tecidos, panos no esgoto, porque todo esse material impossibilita o funcionamento das máquinas. As tampas do esgoto, como nós já vimos, estão um pouco abertas e espalhadas pela cidade. Vão começar a ser recolocadas devido à drenagem normal dessas águas e vai passar o seu funcionamento”, indica.

De acordo com a porta-voz do Gabinete de Crise, os trabalhos de reparação e limpeza de infraestruturas mantêm-se com o apoio dos militares da Marinha Portuguesa, que chegaram na semana passada para uma missão de 15 dias.

“A equipa da Marinha Portuguesa continua em São Vicente e vai continuar a apoiar com os técnicos, mergulhadores, engenheiros e eletricistas, a trabalhar connosco, juntamente com os nossos técnicos e engenheiros locais, na reposição normal do funcionamento das diversas bombas. A equipa tinha previsão para ficar 15 dias, então essa actualização vai ser feita de acordo com a disponibilidade da mesma equipa. Os engenheiros estiveram a trabalhar ontem e continuam a trabalhar, juntamente com os nossos engenheiros, na reposição do funcionamento da ETAR, para permitir que essa drenagem dos resíduos comece a funcionar de uma forma normal. Quando nós dizemos normal, é dentro da situação de calamidade”, explica.

Questionada sobre a operacionalidade da linha 800 11 12, anunciada anteriormente, Vitória Veríssimo afirma que o processo ainda está a decorrer.

“A linha ainda não está operacional, é a linha 800 11 12, como eu já tinha dito, que é a mesma linha que nós tínhamos utilizado na Covid, mas como a comunicação ficou muito afectada, estamos nesse processo de tentar fazer com que a linha seja somente restrita para São Vicente e nós estamos a trabalhar nesse sentido, para ter essa linha a funcionar com a empresa”, assegura.

Segundo a porta-voz do Gabinete de Crise, duas pessoas continuam desaparecidas e as buscas prosseguem.