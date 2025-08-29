​São Vicente: Buscas na Baía do Mindelo suspensas devido à má visibilidade subaquática

A Protecção Civil decidiu suspender, por dois dias, as buscas pelas duas pessoas desaparecidas e por objectos na baía do Mindelo, na sequência das cheias de 11 de Agosto. A decisão deve-se à falta de visibilidade no fundo do mar, provocada pelo excesso de lodo, anunciou hoje a porta-voz do Gabinete de Crise.

Vitória Veríssimo falava à imprensa para apresentar o balanço das ações realizadas durante o fim de semana.

“O mar está com muito lodo, e esse lodo impede os mergulhadores de aceder aos objectos. Segundo os mergulhadores, têm até o antebraço coberto de lodo e vão apalpando o fundo do mar para tentar perceber o que há. Essa interrupção faz com que haja uma limpeza natural, o clarear das águas, para ver se assim conseguem alcançar algum objecto”, esclarece.

Durante o fim de semana, a equipa composta por mergulhadores da Guarda Costeira e norte-americanos identificou, na praia do “Caisim”, a última viatura dada como desaparecida. O veículo foi retirado do mar no sábado. Na mesma operação, foi também retirada do mar uma grade de gás.

Vitória Veríssimo explica que o último ponto assinalado através de equipamentos de hidrografia correspondia a um ponto orgânico, mas que, devido à quantidade de lodo presente, ainda não foi possível alcançá-lo.

“Não se sabe se se trata de um orgânico humano ou de um orgânico animal, porque a sonda só detecta que é um orgânico, mas está a uma profundidade de lodo bastante elevada, e os mergulhadores não conseguiram alcançar esse ponto”, afirma.

Quanto às famílias desalojadas, a responsável afirma que a transferência para as novas casas do Complexo Habitacional Rosário, em Ribeira de Julião, já teve início. Vitória Veríssimo explica que estão a ser criadas condições condignas para acolher estas famílias.

“As condições são as condignas de qualquer família. As casas serão equipadas com equipamentos de qualquer lar. Todas as casas já têm água nos reservatórios, a electricidade está a ser ultimada, e todas as famílias terão condições dignas de viver nas casas que estão agora finalizadas”, assegura.

Vitória Veríssimo esclarece que continuam as ações de limpeza, bem como os trabalhos de desobstrução do esgoto.

O Gabinete de Crise volta a reunir-se esta terça-feira, com a presença do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e do ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, para fazer um ponto de situação de todo o trabalho desenvolvido na ilha de São Vicente desde a catástrofe de 11 de Agosto, que provocou nove mortos, destruiu infra-estruturas e estradas, e inundou vários espaços comerciais.