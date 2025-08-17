​São Vicente: 151 pessoas realojadas preventivamente autorizadas a voltar a casa. Desalojados continuam ao cuidado das autoridades

151 pessoas que tinham sido realojadas preventivamente em São Vicente, perante a previsão de mau tempo, foram hoje autorizadas a regressar a casa. A informação foi avançada pela porta-voz do Gabinete de Crise, criado na sequência das chuvas do dia 11, que provocaram nove mortos e dois desaparecidos.

Na conferência de imprensa diária, Vitória Veríssimo explicou que essas pessoas foram retiradas de zonas assinaladas como de risco e colocadas no Liceu José Augusto Pinto. Cerca de seis dezenas de desalojados vão permanecer na Escola de Monte Sossego.

“Essas 151 vão para casa porque foram evacuadas como medida preventiva. As 60 pessoas que estão em Monte Sossego vão permanecer ainda sobre a nossa responsabilidade”, diz.

Algumas zonas receberão hoje abastecimento por autotanque, que vai carregar em Porto Novo, Santo Antão, incluindo Salamansinha, Ribeirinha, Pedra Rolada e Fonte Francês.Vitória Veríssimo afirma que instituições prioritárias, como as estruturas de saúde, já têm água. As sentinas também começam a ser abastecidas.

“Hoje será Salamansinha, Ribeirinha, Pedra Rolanda, Fonte Francês, ou seja, nós estamos a ir com os camiões nas localidades. Dizer também que as sentinas também já começam a ter água, a Eletra disponibilizou água nas sentinas e essa água também é transportada com os vários caminhões da Câmara Municipal, das Forças Armadas, da Protecção Civil. Esses vários caminhões estão na rua, exactamente para fazer chegar água às pessoas, que é algo que nós sabemos que é preocupação. Os centros de saúde também já têm água, assim possibilita o funcionamento normal, e continuamos com a distribuição de água para as instituições prioritárias, como é o caso, por exemplo, do Hospital Batista de Sousa”, aponta.

Uma semana depois da tempestade que provocou nove mortos e deixou várias pessoas deslocadas em São Vicente, muitas famílias afectadas continuam a queixar-se da falta de apoio por parte das autoridades. A porta-voz do Gabinete de Crise admite que os meios disponíveis não são suficientes para a resposta exigida.

“Como deve perceber, nós estamos a falar da ilha, não estamos a falar de uma zona ou de duas zonas afectadas. Nós temos que tentar chegar a todas as pessoas ou a todas as comunidades da ilha. Não temos efectivos suficientes. Nós teríamos que tirar os efectivos das outras ilhas para acumular tudo aqui na ilha de São Vicente e assim teríamos essa capacidade. Mas já vieram técnicos das outras ilhas para dar esse apoio. Obviamente que há comunidades que ainda não conseguimos chegar, há lugares que ainda não receberam a presença da protecção civil, mas que estão nesta lista”, afirma.

Vitória Veríssimo confirma que duas pessoas continuam desaparecidas e que as buscas prosseguem, inclusive no mar. Entre as prioridades para esta semana, a responsável aponta a continuação da avaliação dos riscos, garantir que os centros de acolhimento estejam preparados para receber pessoas, prosseguir com os trabalhos de limpeza e desobstrução do leito das águas em caso de novas chuvas, a continuação das buscas pelas duas pessoas desaparecidas e o restabelecimento do abastecimento de água.