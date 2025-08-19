São Vicente: Autotanques levam água a Pedra Rolada, Covada de Bruxa e Chã de Vital

​Pedra Rolada, Covada de Bruxa, Dji d'Sal e Chã de Vital são algumas das zonas, em São Vicente, que hoje irão receber abastecimento através de autotanque, a cargo da Protecção Civil. A informação foi divulgada hoje pela porta-voz do Gabinete de Crise, Vitória Veríssimo, durante mais um briefing diário à comunicação social.

“Ou seja, todas as zonas estão a ser abrangidas. Hoje, especificamente, serão Dji d'Sal, Covada de Bruxa, Chã de Vital e Pedra Rolada as contempladas. As populações devem ficar atentas, porque os dois camiões, um de 12 e outro de 10 toneladas, chegam no barco das 17 horas. A partir dessa altura, depois de chegarem e de ser feito o desembarque, seguem imediatamente para as zonas”, aponta.

As chuvas torrenciais do dia 11 causaram estragos na produção de água pela Electra, o que levou à suspensão da distribuição, agora retomada, mas com distribuição prevista para a próxima quinta-feira.

Para tentar colmatar a situação, a Protecção Civil está a abastecer algumas zonas por autotanque, que vão carregar em Porto Novo, Santo Antão.

“Nós temos dois autotanques que vão de manhã, no barco das 7 horas, para Santo Antão e regressam no barco das 9 horas. Esses autotanques fazem a distribuição de água. Há também água que a Electra continua a disponibilizar para os serviços essenciais. Fazemos igualmente essa captação e distribuição durante o dia. No final da tarde chegam mais dois autotanques de Santo Antão, que asseguram a distribuição pontual na zona”, refere.

A produção de água em São Vicente já foi retomada, depois da paralisação causada pelos estragos provocados pelas fortes chuvas da última semana De acordo com Informações confirmadas pela Rádio Morabeza, junto de fonte da empresa, neste momento a Eletra está a produzir cerca de 325 toneladas de água por hora. São cerca de 8 mil toneladas por dia.