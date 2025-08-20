Gabinete de Crise reforça limpeza e avaliação de riscos em São Vicente

As equipas de intervenção continuam hoje os trabalhos de limpeza e desobstrução em São Vicente, com foco na Avenida 12 de Setembro e na Rua de Coco.

A informação foi avançada pela porta-voz do Gabinete de Crise, Vitória Veríssimo, durante a conferência de imprensa de actualização realizada esta quarta-feira, no seguimento da tempestade que atingiu a ilha na semana passada.

Segundo a responsável, os trabalhos incluem também o canal de drenagem, para o qual chegaram novos equipamentos de apoio.

“Em relação às limpezas, as equipas continuam a fazer a limpeza das zonas, como nós já tínhamos dito anteriormente. Hoje vamos concentrar-nos na limpeza da Avenida 12 de Setembro e da Rua de Coco, porque já chegaram os equipamentos necessários, os EPIs necessários, os equipamentos de protecção individual dos nossos colaboradores e técnicos já chegaram, então vão começar a limpar essa zona e a limpeza do canal de drenagem também, que requeria um equipamento próprio”, indica.

Paralelamente, prosseguem as avaliações das zonas de risco, com especial incidência em Chã de Vital e deslocações programadas para a área de Pedra Rolada.

“Também, outra coisa que nós queremos dizer é que as equipas de avaliação continuam a fazer esse trabalho, continuam no terreno a fazer as várias zonas. A Portelinha já está completamente fechada, vão agora para Chã de Vital e, quando terminarem, para Pedra Rolada. Amanhã está prevista a zona da Salamansinha, mas as equipas, dependendo da zona, dependendo de conseguirem terminar uma zona, avançam para a próxima em termos de avaliação de risco”, refere.

Sobre a situação sanitária, que permanece crítica nalgumas zonas, com esgoto a correr nas ruas, Veríssimo aponta para a complexidade do trabalho que está a ser feito e para a necessidade de aquisição de equipamentos específicos.

“Estamos a trabalhar, mas é algo que penso que não é nesta única semana de trabalho que nós vamos conseguir resolver tudo. A situação do esgoto, claro que é da parte do saneamento e da câmara, estão a trabalhar nesse sentido e na reposição do normal funcionamento de todas as máquinas que ficaram afectadas. E, como devem perceber, há máquinas que não encontramos no mercado nacional, que têm de vir do mercado internacional. Há todo o processo de aquisição e de transporte dessas máquinas e peças. Por estarmos numa situação de calamidade, há uma certa atenção na agilidade desses processos, mas é um processo”, sublinha.

Quanto à distribuição de água, Vitória Veríssimo refere que através dos canais normais, a Câmara Municipal fará a distribuição nas comunidades de São Pedro, Calhau e norte da Baía. Os camiões da Protecção Civil estarão em Covada de Bruxa, Chã de Vital e Pedra Rolada.