​Prosseguem acções de limpeza em São Vicente

A desobstrução das zonas na Avenida 12 de Setembro continua no centro das prioridades do trabalho das equipas no terreno. A medida é justificada pela localização da zona e pelo caudal de água que recebe no período das chuvas. Neste momento, os trabalhos centram-se sobretudo na limpeza dos esgotos.

A informação foi avançada pela porta-voz do Gabinete de Crise, Vitória Veríssimo, no briefing diário.

“As zonas da Avenida 12 de Setembro são prioridade neste momento, estão várias equipas a trabalhar, não só nas famílias, com as habitações para tentar desobstruir os canais de esgoto, mas principalmente na parte da drenagem, que é importante. Em todas essas zonas já foram levantadas as tampas [dos esgotos] e estão as equipas dos militares a fazer esse trabalho de recolha do que está a entupir esse esgoto. São vários materiais que eles encontram, e também o esgoto das pessoas, porque essa zona é prioridade, exactamente, porque é onde passa a maior quantidade de águas na cidade. O Centro de Saúde da Bela Vista já está limpo, foi um centro de saúde que foi amplamente afectado”, referiu.

Quatro equipas multidisciplinares estão este sábado no terreno, actuando nas zonas de risco.

“Hoje temos quatro equipas que estarão na rua, aumentámos as equipas para conseguirmos cobrir o maior número de áreas a serem analisadas. Faremos Vila Nova, Cruz de Papa; na zona de baixo Cruz de Papa há uma zona que ontem não conseguimos apanhar, então hoje a equipa estará nesta zona, Madeiralzinho, Alto de Brava, Espia, Cabo de Ribeira; então hoje essas quatro equipas estarão espalhadas nessas zonas”, indicou.

Os trabalhos no terreno contam com o reforço, desde ontem, dos militares da Marinha Portuguesa, com a chegada do navio NRP Sines. A equipa do navio foi integrada nas equipas locais, conforme a sua área de actuação, conforme explica Veríssimo.

“Os fuzileiros reforçam o pessoal militar, os mergulhadores ficam sob coordenação das Forças Armadas, a tripulação de drones apoia o levantamento e georreferenciação das zonas afectadas e a equipa médica, composta por médicos e enfermeiros das Forças Armadas nacionais e portuguesas, oferece suporte nos centros de acolhimento e em solicitações externas, contando ainda com ambulâncias para intervenções de emergência”, anunciou.