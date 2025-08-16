​Associação das Peixeiras do Mindelo contabilizam prejuízos após chuvas

A Associação das Peixeiras do Mindelo(APM) está a realizar um levantamento dos estragos sofridos pelas vendedoras de peixe. Na sequência das chuvas, além dos danos registados no mercado municipal, muitas peixeiras tiveram as suas casas inundadas.

A informação foi avançada por Eloísa Mota, presidente da associação, que explica que o trabalho está a ser feito em parceria com técnicos do projecto Amdjer de Txeu Luta.

“Neste momento, estamos a fazer um levantamento, junto com o projeto Amdjer de Txeu Luta. Estivemos no terreno, casa a casa, junto das peixeiras e vendedores, para ver o que sofreram, como foram afetados pelas chuvas. Estamos a produzir um relatório e uma contagem sobre a forma como foram atingidos. Ainda não terminámos todo o trabalho para apurar quem foi afetado a nível da habitação, bens materiais e comercialização. Não temos os números exatos, mas o levantamento já ultrapassa as 200 pessoas”, afirma.

O Governo aprovou um plano estratégico de resposta que prevê apoios de emergência às famílias e atividades económicas, incluindo linhas de crédito bonificado e verbas a fundo perdido.

Eloisa Mota afirma que a expectativa é que as medidas sejam implementadas com urgência.

“Tenho esperança que o plano do Governo funcione e que a ajuda chegue até nós, porque fomos fortemente afetados. Sabemos que a maioria é negócio informal, embora estejamos a trabalhar para a formalização dos negócios. Esperamos que a ajuda chegue às peixeiras, algumas ficaram sem nada, nada mesmo. Sempre que ouvimos falar de algum financiamento ou apoio para as peixeiras, nunca chega”, refere.

Eloisa Mota adverte que, sem apoio, a situação das famílias poderá agravar-se com a impossibilidade de reinvestir na compra de pescado, prolongando a vulnerabilidade económica da classe.

Encerrado após as chuvas de 11 de agosto, o mercado municipal foi reaberto esta sexta-feira,apenas para a venda de peixe. A área de tratamento do peixe ainda não está operacional.