​Sobe para nove o número de mortos devido às chuvas torrenciais em São Vicente

Assim sendo, oito das vítimas, incluindo quatro crianças, resultaram das cheias, e uma outra morreu eletrocutada. Há ainda pessoas desaparecidas.
A Polícia Judiciária (PJ) comunicou ontem o desaparecimento de Maria José Lopes Calazans, mais conhecida por Zezinha, residente em Lombo Tanque, nas proximidades da antiga discoteca Je T’aime.
“O seu desaparecimento ocorreu na sequência das fortes chuvas torrenciais que assolaram a ilha na madrugada de segunda-feira”, lê-se.
Zezinha, de 45 anos, foi vista pela última vez na noite de domingo, na rotunda de Ribeira Bote, trajando blusa azul e saia preta.