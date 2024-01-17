País

​Sobe para nove o número de mortos devido às chuvas torrenciais em São Vicente

PorFretson Rocha, Rádio Morabeza,14 ago 2025 11:10

Aumentou para nove o número de vítimas mortais causadas pelas chuvas que caíram na madrugada de segunda-feira, na ilha de São Vicente. A última vítima mortal é um homem que se encontrava desaparecido, cujo corpo foi encontrado em Ribeira de Vinha. Informação confirmada esta manhã à Rádio Morabeza pelo delegado de saúde, Elísio Silva.

Assim sendo, oito das vítimas, incluindo quatro crianças, resultaram das cheias, e uma outra morreu eletrocutada. Há ainda pessoas desaparecidas.

A Polícia Judiciária (PJ) comunicou ontem o desaparecimento de Maria José Lopes Calazans, mais conhecida por Zezinha, residente em Lombo Tanque, nas proximidades da antiga discoteca Je T’aime.

“O seu desaparecimento ocorreu na sequência das fortes chuvas torrenciais que assolaram a ilha na madrugada de segunda-feira”, lê-se.

Zezinha, de 45 anos, foi vista pela última vez na noite de domingo, na rotunda de Ribeira Bote, trajando blusa azul e saia preta.

Autoria:Fretson Rocha, Rádio Morabeza,14 ago 2025 11:10

Editado porAndre Amaral  em  14 ago 2025 11:49

