​São Vicente: Mergulhadores norte-americanos reforçam buscas na baía do Mindelo após cheias

Um grupo de quatro mergulhadores norte-americanos da Naval Forces Africa (NAVAF), juntou-se hoje à Guarda Costeira e ao Instituto Marítimo Portuário (IMP) em operações na baía do Mindelo, na sequência das cheias do dia 11. Informação avançada pela porta-voz do Gabinete de Crise, Vitória Veríssimo, durante a última conferência de imprensa da semana.

Com equipamentos e meios de levantamento hidrográfico que permitem uma melhor visualização do fundo do mar, os técnicos americanos vão apoiar as buscas pelas duas pessoas ainda desaparecidas, bem como a localização de possíveis objectos submersos.

“Sim, começa a partir de hoje. Vão estar juntamente com a Guarda Costeira e com o IMP na parte das buscas e de todo esse levantamento hidrográfico, porque eles têm esse material, esses equipamentos que permitem essa busca, essa melhor visão hidrográfica, exactamente porque ainda há muita lama, é muito escuro, os nossos mergulhadores não conseguem chegar à profundidade desejada. E, como nós continuamos com as buscas não só das pessoas, mas também de recuperar bens que provavelmente e possivelmente poderão estar ao longo da baía, então esse apoio vai permitir-nos ter maior acesso e uma melhor visão da baía”, explica.

Vitória Veríssimo diz que o tempo de permanência dos mergulhadores norte-americanos dependerá da avaliação realizada no terreno.

Noutra frente, a responsável explica que os trabalhos no terreno continuam e contam, inclusive, com o apoio da OMS em acções de prevenção de doenças que possam surgir após as cheias.

“Então, temos a OMS e o Instituto Nacional de Saúde Pública a trabalhar directamente com a Delegacia de Saúde nesse sentido. Há um plano por causa das doenças de contaminação, das doenças transmitidas pelo mosquito, das doenças que poderão ser transmitidas pelos cadáveres dos animais mortos, que já estão a ser tratados. Normalmente, durante a época das chuvas, uma das atribuições e recomendações da saúde é em relação aos mosquitos. Esse cuidado, normalmente feito durante a época da chuva, agora, nesta altura que vivemos em São Vicente, deve ser duplicado ou triplicado”, recomenda.

Ainda no âmbito da saúde, Vitória Veríssimo solicita às pessoas que tenham cuidado e evitem ir às praias, sobretudo à Praia da Laginha, que recebeu grande quantidade de água e lixo, podendo afectar a saúde.

A Polícia Nacional e as Forças Armadas continuam a realizar patrulhas nocturnas, tendo em conta que ainda se registam tentativas de roubo em armazéns e lojas vulneráveis. A Cruz Vermelha também reforçou a sua actuação junto das famílias.

“A Cruz Vermelha também aumentou a equipa no terreno para apoiar as famílias. Nós continuamos com as pessoas nos centros de acolhimento. Essas pessoas têm o acesso à saúde, tanto a saúde física como a saúde psicológica, através de reuniões de grupo, mas também de reuniões individuais e aconselhamento com os psicólogos. A parte da saúde física também está garantida pela Delegacia de Saúde, pela Cruz Vermelha, e continuam nos centros de acolhimento”, aponta.

Em relação à água, a porta-voz do gabinete de Crise assegura que a distribuição realizada pela Câmara Municipal de São Vicente, nomeadamente através de reservatórios, já foi reposta em Ribeira de Julião II, Iraque, Chã de Alecrim, Canalona, Fonte Mestre, Bela Vista, Calhau, São Pedro e Ribeirinha.

Quanto ao esgoto, diz que a ETAR já está a funcionar com as estações de bombagem de 'Tchon de Holanda' e Ribeira de Vinha, enquanto a estação do Lazareto ainda está a receber trabalhos.

O Mercado de Peixe já está a funcionar para venda, embora a área de tratamento do peixe ainda não esteja operacional.