​Produção de água em São Vicente poderá ser retomada na próxima terça-feira, anuncia Gabinete de Crise

A Electra está a trabalhar com o objectivo de retomar, de forma gradual, a produção de água na próxima terça-feira e iniciar a distribuição na quarta-feira da próxima semana. A informação foi avançada hoje por Vitória Veríssimo, porta-voz do Gabinete de Crise, durante o briefing diário.

O fornecimento de água em Mindelo continua condicionado devido aos danos causados pela chuva nos equipamentos da empresa.

“Todo o plano de produção de água já está a ser tratado. Na terça-feira, começa a produção. Na quarta, em princípio, inicia-se uma distribuição paulatina desses meios. Há também a possibilidade de termos outros planos de recursos para a produção de água. A Proteção Civil tem um sistema de dessalinização, mas o problema, neste momento, é onde captar essa água para fazer a dessalinização, uma vez que toda a costa está com lama”, afirmou.

Atualmente, “a pouca água disponível” está a ser distribuída segundo um plano de fornecimento e abastecimento das comunidades, que dá prioridade a estruturas essenciais.

“O pouco que existe está a ser canalizado de acordo com o plano de fornecimento e abastecimento das comunidades. Temos como prioridade o Hospital Baptista de Sousa, por exemplo, que é uma estrutura que tem de funcionar, assim como toda a rede de saúde. Ontem, com recurso a camiões, foram abastecidas três zonas, entre elas, Calhau e Salamansa”, indicou.

A produção e distribuição de água na ilha de São Vicente está totalmente paralisada desde a madrugada de segunda-feira, devido a danos provocados pela enxurrada na zona de captação em João Ribeiro.

De acordo com a Electra, um desabamento de terra junto à estação de captação isolou a infraestrutura, impedindo a recolha da água do mar necessária para o processo de dessalinização.

As autoridades esperam que o Navio Patrulha Oceânica NRP SINES, da Marinha Portuguesa, com capacidade para dessalinizar água, e que chegou hoje a São Vicente, possa contribuir para colmatar a escassez de água na ilha.