​São Vicente: Autoridades preparam realojamento definitivo de famílias afectadas pelas chuvas

As autoridades estão a preparar o realojamento definitivo das pessoas que continuam nos centros de acolhimento, em São Vicente, depois das chuvas torrenciais dos últimos dias. Garantia deixada esta manhã à imprensa pela porta-voz do Gabinete de Crise, Vitória Veríssimo.

Trata-se tanto de famílias desalojadas como daquelas que foram retiradas preventivamente das suas casas, por viverem em zonas de risco.

“Os centros de acolhimento continuam com essas pessoas e o que nós estamos a trabalhar, juntamente com as entidades competentes, é no sentido de tentar fazer o realojamento permanente dessas pessoas. Como sabemos, o ano lectivo no dia 15 de Setembro. Como já foi referido pelo Ministro da Educação, em São Vicente também vai iniciar no dia 15, normalmente. Portanto, estamos a trabalhar com as entidades para garantir o realojamento permanente dessas pessoas”, assegura.

A responsável não avança ainda o número exacto de pessoas a realojar, mas garante que a medida abrange as 151 pessoas retiradas preventivamente para a Escola Secundária José Augusto Pinto, as 86 desalojadas que continuam na Escola de Monte Sossego e as 15 instaladas no Centro de Estágio.

“Essas pessoas estão no lote daquelas que serão realojadas, dependendo da condição das suas casas, porque todas elas passaram por uma avaliação técnica e, como deve compreender, há casas que não têm condições de segurança para serem habitadas. São casas que, provavelmente, as equipas, e isso caberá agora às equipas de reordenamento do território e aos engenheiros, que perceberão melhor, mas para nós da Protecção Civil são casas que têm mesmo de ser demolidas, porque há zonas onde não podem existir habitações”, aponta.

Questionada sobre a data para o realojamento definitivo, a responsável regional da Protecção Civil explica que muitas das casas ainda estão em fase de acabamento.

De visita na última semana aos três centros de acolhimento, o ministro da Família e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, garantiu que a prioridade é o realojamento das 74 famílias em situação de emergência habitacional, incluindo 12 que perderam totalmente as suas casas. Fernando Elísio Freire diz que estas famílias vão ser instaladas nos apartamentos do Complexo Habitacional da IFH, em Ribeira de Julião

Além disso, o garantiu que o Governo vai avançar com a reabilitação de cerca de 300 casas danificadas, abrangendo também famílias que, embora não estejam em abrigos, vivem em casas de familiares ou em zonas de risco.