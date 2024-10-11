País

​Viatura e lanchonete retiradas da baía do Mindelo

PorDulcina Mendes,29 ago 2025 10:00

Uma viatura e uma lanchonete foram retirados nesta quinta-feira, 28, na baía de manobra do cais de cabotagem do Mindelo. Esses objetos foram arrastados pelas enxurradas provocadas pelas chuvas intensas de 11 de Agosto, na ilha de São Vicente.

Segundo uma nota do Gabinete do Governo, a operação foi liderada pela Guarda Costeira, com o apoio de mergulhadores que se dedicam à localização dos diversos objectos submersos.

A mesma fonte explica que a identificação da viatura e da lanchonete contou com o apoio de mergulhadores norte-americanos, que utilizaram equipamento de hidrografia para localizar e sinalizar os materiais submersos.

image

“Após cuidadoso trabalho, os mergulhadores da Guarda Costeira alcançaram os objectos sinalizados e procederam à sua extração”, relata.

Conforme a mesma fonte, a operação, complexa e exigente, contou com a colaboração de várias equipes e pelo menos três embarcações em apoio directo.

“Por volta das 10h34, dois mergulhadores da Guarda Costeira entraram na água, dando início à operação, que se prolongou ao longo do dia. Perto das 12h30, com o auxílio de uma boia, a viatura foi rebocada até junto do cais”, aponta.

A mesma fonte frisa que posteriormente, às 16h25, recorrendo a uma grua da Bento Forrador, o carro foi retirado da água e colocado sobre o cais. Trata-se de um Toyota Starlet, semi-novo, de cor branca, com a matrícula SV-43-GC.

“Antes, pelas 15h45, foi retirada a roulotte arrastada da zona de Bela Vista. Hoje, 29, a complexa operação vai continuar para resgatar um contentor e uma grade de gás”, garante a mesma fonte.

O Governo sublinha que se trata de um trabalho notável por parte dos mergulhadores da Guarda Costeira, que continuarão a inspecionar minuciosamente a área marítima na tentativa de localizar outros objectos e pertences desaparecidos na sequência das chuvas.

29 ago 2025 10:00

29 ago 2025 10:19

