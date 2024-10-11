​Viatura e lanchonete retiradas da baía do Mindelo

Segundo uma nota do Gabinete do Governo, a operação foi liderada pela Guarda Costeira, com o apoio de mergulhadores que se dedicam à localização dos diversos objectos submersos.
A mesma fonte explica que a identificação da viatura e da lanchonete contou com o apoio de mergulhadores norte-americanos, que utilizaram equipamento de hidrografia para localizar e sinalizar os materiais submersos.
“Após cuidadoso trabalho, os mergulhadores da Guarda Costeira alcançaram os objectos sinalizados e procederam à sua extração”, relata.
Conforme a mesma fonte, a operação, complexa e exigente, contou com a colaboração de várias equipes e pelo menos três embarcações em apoio directo.
“Por volta das 10h34, dois mergulhadores da Guarda Costeira entraram na água, dando início à operação, que se prolongou ao longo do dia. Perto das 12h30, com o auxílio de uma boia, a viatura foi rebocada até junto do cais”, aponta.
A mesma fonte frisa que posteriormente, às 16h25, recorrendo a uma grua da Bento Forrador, o carro foi retirado da água e colocado sobre o cais. Trata-se de um Toyota Starlet, semi-novo, de cor branca, com a matrícula SV-43-GC.
“Antes, pelas 15h45, foi retirada a roulotte arrastada da zona de Bela Vista. Hoje, 29, a complexa operação vai continuar para resgatar um contentor e uma grade de gás”, garante a mesma fonte.
O Governo sublinha que se trata de um trabalho notável por parte dos mergulhadores da Guarda Costeira, que continuarão a inspecionar minuciosamente a área marítima na tentativa de localizar outros objectos e pertences desaparecidos na sequência das chuvas.