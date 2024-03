Exercício militar conjunto Cabo Verde/EUA começa hoje em São Vicente

Militares de Cabo Verde e da Guarda Nacional do Estado de New Hampshire (EUA) iniciam hoje em São Vicente o exercício Granite Falco.

O exercício vai decorrer até o dia 08 de Abril, em duas fases, e nele participam 22 militares da Guarda Nacional do Estado de New Hampshire e 40 militares das Forças Armadas de Cabo Verde, divididos em dois grupos de 20, incluindo aviadores, médicos e mecânicos.

A mesma fonte perspectiva que seja mais um “momento alto” da parceria firmada entre as duas partes a 04 de Fevereiro de 2022, com o propósito comum de reforçar capacidades nacionais através de intercâmbios militares, numa relação que se deseja “profícua, duradoura e de ganhos para todos”.

O exercício que se inicia hoje busca a troca de experiências e o reforço dos conhecimentos dos militares cabo-verdianos a nível de operações de busca e salvamento, através do treinamento avançado numa variedade de cenários práticos com recurso a utilização de helicópteros.

A primeira fase do exercício decorre de hoje ao dia 26, e a segunda de 26 de Março a 08 de Abril, sendo que o ponto alto ocorre no dia no dia 28 com a cerimónia oficial com a presença de autoridades de Cabo Verde e dos EUA.