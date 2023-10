​Comandante da Guarda Costeira pede aposta em drones para diminuir custos operacionais

O Comandante da Guarda Costeira defende a aposta em drones para diminuir os custos das operações da instituição militar. A ideia é aumentar a capacidade de operação a nível do patrulhamento marítimo, fiscalização, busca e salvamento, perante os constrangimentos financeiros, disse hoje o Capitão-do-Mar Armindo António da Graça.

O responsável militar discursava na cerimónia comemorativa dos 30 anos da criação da Guarda Costeira, que decorreu nas instalações da instituição em São Vicente.

“Os drones são equipamentos que poderão acrescentar muito valor e capacidade à Guarda Costeira de Cabo Verde em vários sectores de operação, nomeadamente no patrulhamento marítimo, fiscalização, busca e salvamento, acompanhamento de embarcações alvo ou suspeitos, apoio na condução de missões de apreensões de apreensão de drogas, entre outras. Desempenha um papel fundamental na otimização dos recursos, permitindo um empenho cirúrgico dos meios navais”, defende.

O Capitão-do-Mar Armindo António da Graça destaca a importância da cooperação internacional para o cumprimento das missões da instituição militar e pede a operacionalização de todos os meios navais.

A cerimónia foi presidida pela ministra da Defesa Nacional. Janine Lélis reafirma que a Guarda Costeira vai ser reforçada com um avião e duas embarcações semirrígidas em 2024.

“Temos envidado esforços no sentido de dotar o país de um meio aéreo para cumprir com missões transversais, sejam de busca e salvamento, patrulhamento, bem como de apoio na evacuação médica. Já demos passos significativos neste processo e contamos concluí-lo em 2024. Para 2024, prevemos receber, no âmbito do memorando de entendimento assinado com o Instituto Camões, mais duas embarcações semirrígidas, bem como equipamentos”, afirma.

Quanto ao Navio Guardião, a governante assegura que os Estados Unidos da América já garantiram apoio orçamental para a reparação da embarcação, no âmbito da cooperação bilateral entre os dois países. A governante destaca a importância da Guarda Costeira no combate às novas ameaças mundiais, tendo em conta o vasto espaço marítimo que está sob a responsabilidade da instituição.

“A Guarda Costeira tem de estar preparada para combater as novas ameaças tais como a agressão aos sistemas vitais de segurança nacional, o tráfico de droga, o terrorismo, a proliferação de armas nucleares, a pirataria, entre outras. É neste quadro que gostaríamos de realçar, uma vez mais, a posição geográfica e estratégica de Cabo Verde, que faz do nosso país um parceiro fundamental para a manutenção da paz, estabilidade e segurança na região e no oceano atlântico. Por isso também a importância da Guarda Costeira no contexto de segurança marítima regional”, refere.

O acto central comemorativo dos 30 anos da Guarda Costeira foi marcado pelo descerramento da placa e um busto em homenagem a Eduardo Silva Santos, o patrono da Guarda Costeira e combatente da Liberdade da Pátria, falecido em 1997.

Durante a cerimónia, foram condecorados militares, instituições parceiras e a própria Guarda Costeira que recebeu a medalha de Estrela de Honra das mãos da ministra Janine Lélis.