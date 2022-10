Governo prepara instalação de equipa da Guarda Costeira na Brava

A ministra de Estado e da Defesa Nacional, Janine Lélis, garantiu, esta sexta-feira, que o Estado está a trabalhar para "a estadia permanente" de uma equipa da Guarda Costeira na ilha Brava, para apoiar em diversas operações.

Janine Lélis deu esta garantia numa audição parlamentar, em sede da Comissão Especializada dos Assuntos Jurídicos, Direitos Humanos e Comunicação Social, realizada, na cidade da Praia, no âmbito do debate parlamentar sobre o sector da Justiça, agendada para 28 de Outubro.

"Eu quero dizer que o Ministério da Defesa e o Estado Maior das Forças Armadas estão empenhados em materializar esta realização, já prevista no plano estratégico da Guarda Costeira.Isso para dizer que toda a nossa energia, empenho e esforço estão sendo feitos para garantir que esta unidade naval seja colocada e implementada mais o rápido possível", garantiu.

Segundo a governante, seguem ,neste momentos, os trâmites legais para a aquisição de uma aeronave militar.

"Neste momento está a ser feita uma análise da proposta do contrato do fornecedor e ao mesmo tempo ontem em Conselho de Ministro foi decidido a criação de uma comissão para implementação da aviação militar, tudo para que com a aquisição e a chegada da aeronave, podemos estar em condições e ter todas as garantias de funcionamento legal e também uma boa operacionalidade", avançou

O Governo prevê gastar 1,2 milhões de euros em 2023 com o projeto “Patrulhamento Aéreo e Emergência”, envolvendo a aquisição de uma aeronave para a Guarda Costeira. A verba está inscrita na proposta de lei do Orçamento do Estado para 2023.