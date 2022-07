EUA doam dois barcos patrulha à Guarda Costeira

A Guarda Costeira está, a partir de hoje, “melhor preparada” para responder, com rapidez, a crises e outros incidentes de emergência no mar. Posição partilhada pela ministra de Estado e da Defesa Nacional e pelo Embaixador dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, no acto de entrega de duas embarcações de patrulhacedidas pelo Africom.

Na cerimónia, que decorreu no pontão dos Instituto Marítimo e Portuário, em São Vicente, Janine Lélis recebeu das mãos de Jeff Daigle as chaves dos dois novos barcos patrulha Metal Shark DEFIANT, classe de 11,5 metros, propulsionados por motores triplos de 300 cavalos e que podem atingir uma velocidade máxima de 45 nós. “Nós estamos certos de que estas duas embarcações irão incrementar as capacidades operacionais de Guarda Costeira de Cabo Verde, principalmente nos domínios da fiscalização costeira, de segurança portuária, decorrente das medidas consubstanciadas no código internacional para a segurança de navios e instalações portuárias, busca e salvamento marítimo, assumindo de forma inequívoca as responsabilidades de Cabo Verde no âmbito das convecções internacionais de que é parte”, afirma a governante. Janine Lélis lembra que Cabo Verde, devido à sua condição de país insular, enfrenta sérios desafios no que toca à segurança marítima, pois situa-se numa encruzilhada de rotas marítimas intercontinentais. Para o embaixador dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, Jeff Daigle, a doação é a continuação da parceria entre os dois países na área de segurança. “A assistência de segurança dos EUA a Cabo Verde tem consistentemente trazido enormes compensações para ambas as nações, sendo a apreensão de 6 mil toneladas de cocaína avaliadas em mais de 350 milhões de dólares em Abril apenas um exemplo recente”, aponta. “O sucesso da parceria EUA-Cabo Verde é o motivo pelo qual o AFRICOM continua a priorizar Cabo Verde com oportunidades de treinamento, doações de equipamentos, assistência técnica, patrulhas conjuntas e participação em exercícios”, refere. As duas embarcações de patrulha, avaliadas em 1,35 milhões de euros, foram cedidas pelo Comando das Forças Armadas norte-americanas para África (Africom). A ministra do Estado e da Defesa Nacional realça que a cooperação com os Estados Unidos da América tem dado frutos significativos.

