Detido suspeito da prática de crime de tráfico de estupefacientes em São Vicente

​A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na segunda-feira, 14, em flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 47 anos de idade, na ilha de São Vicente suspeito da prática de crime de tráfico de estupefacientes.

Segundo um comunicado da PJ, esse indivíduo, de nacionalidade Nigeriana foi detido na localidade de Monte Sossego, Alto Casa D’água, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo - (DICM) – Brigada De Investigação De Tráfico Estupefaciente (BITE) – em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Segundo a PJ, da operação, foram apreendidos 21 embrulhos de plástico transparentes contendo no seu interior um produto que reagiu positivo para cocaína, distribuídos em doses diferentes; duas bolsinhas de plástico transparentes contendo 57g de um produto de corte; alguma quantia em dinheiro, uma catana e entre outros objectos.

A mesma fonte, avisa que o detido foi presente na terça-feira, 15 Fevereiro ao Tribunal da Comarca de São Vicente para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido, tendo-lhe sido aplicada apresentação periódica e interdição de saída do país, como medida de coação.