​Homem detido por crime de agressão sexual contra a ex-companheira

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na segunda-feira, 06, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 39 anos de idade, pela prática de um crime de agressão sexual,contra a ex-companheira.

Num comunicado, a PJ informa que o indivíduo é natural da ilha de São Vicente e residente na zona de Espia.

Esta operação foi levada a cabo, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) - Brigada de Investigação de Crimes Contra as Pessoas (BICCP) em cumprimento de um mandado emitido pelo Ministério Público.

A PJ avisa ainda que o detido, foi apresentado no mesmo dia ao Tribunal da Comarca de São Vicente para o primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado proibição de contacto com a vítima.