Prisão preventiva para suspeito de crime de agressão sexual

Suspeito de 37 anos foi detido em São Vicente.

A Polícia Judiciária (PJ) informa que deteve, na sexta-feira, 07 de Janeiro, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, suspeito da prática de um crime agravado de agressão sexual, em São Vicente.

Num comunicado, a PJ avisa que o indivíduo de 37 anos, é residente em Monte Sossego.

Esse indivíduo foi detido, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Crimes Contra Pessoas – em cumprimento de um mandato do Ministério Público.

Segundo a PJ, o detido foi presente no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva.