PJ detém indivíduo por crime de roubo na via pública

​A Polícia Judiciária (PJ) deteve em São Vicente, na quarta-feira, 20, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, por crime de roubo na via pública.

Num comunicado, a PJ explicou que esse indivíduo, de 21 anos de idade, é residente em Ribeira Bote, e que esse crime ocorreu em meados de Fevereiro do ano em curso, na zona de Ribeira Bote, em São Vicente.

A operação foi realizada, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Conforme a PJ, o detido foi apresentado no mesmo dia, ao Tribunal da Comarca de São Vicente para efeito de primeiro interrogatório judicial de arguido detido, e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado – apresentação periódica.