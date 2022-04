PJ detém suspeitos de crimes de roubo na via pública em São Vicente

​A Polícia Judiciária (PJ) , deteve, no dia 30 de março, fora de flagrante delito, dois indivíduos do sexo masculino, suspeitos de crimes de roubo na via pública, todos ocorridos no mês de Fevereiro deste ano, nas zonas de Ribeira Bote e Centro da Cidade.

Num comunicado, a PJ informa que esses indivíduos ambos com 21 anos e residentes na zona de Alto Mira Mar, foram detidos, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo - (DICM) - Brigada do Combate ao Banditismo em cumprimento de um mandado do Ministério Público. Segundo a PJ, os detidos foram apresentados na quinta-feira, 31 de Março, no Tribunal da Comarca de São Vicente para efeito de primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhes sido aplicado – apresentação periódica.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.