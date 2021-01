​Cabo Verde com mais uma morte e 125 novos casos de COVID-19 em 24 horas

Cabo Verde regista mais uma morte e 125 novos casos positivos de COVID-19 nas últimas 24 horas. A vítima mortal foi confirmada na cidade da Praia. As novas infeções foram contabilizadas na sua maioria em São Vicente (69), ilha que está em estado de calamidade, informou hoje o Ministério da Saúde.

Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social refere que do total de 1032 resultados recebidos nas últimas 24 horas, somam-se 125 casos positivos do novo coronavírus. Só em São Vicente, o principal foco da doença no arquipélago, foram detectados mais 69 infecções por SARS-CoV-2, aumentando para 296 os casos activos da doença na ilha do Porto Grande.

Os outros casos positivos foram registados na cidade da Praia (20), em Santa Catarina (2), em São Miguel (2), em Santa Cruz (1) e em São Lourenço dos Órgãos (1), todos em Santiago. Na ilha do Fogo, as autoridades de saúde detectaram mais sete pessoas infectadas nos Mosteiros. Também a ilha de Santo Antão aparece no boletim de hoje com mais 14 testes positivos, distribuídos pelos municípios do Porto Novo (9) e Ribeira Grande (5).

Os restantes casos foram reportados no Sal (2) e no Maio (7).

As estruturas de saúde deram alta a mais 80 pessoas, 39 dos quais em São Vicente.

Com os novos dados, o país passa a contabilizar 643 casos activos de COVID-19, 12134 recuperados, 119 óbitos, 3 óbitos por outras causas, 2 doentes estrangeiros transferidos para os seus países de origem, perfazendo um total de 12901 casos positivos acumulados da doença.

No mesmo documento, o Ministério da Saúde e da Segurança Social reforça o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da COVID-19.

A pandemia da doença COVID-19 já provocou pelo menos 2.009.991 mortos resultantes de mais de 93,8 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus (SARS-Cov-2) detectado no final de Dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.