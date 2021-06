​Cabo Verde com mais 54 casos de COVID-19

Cabo Verde reportou 54 novos casos de infeção pelo novo coronavírus e 36 recuperações nas últimas 24 horas, divulgou hoje o Ministério da Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico publicado hoje, os laboratórios de virologia do país processaram 986 amostras desde sexta-feira, com uma taxa de positividade global para o novo coronavírus de 5,5%. No concelho da Praia foram confirmados, nas últimas 24 horas, mais 15 infectados, contando agora com 301 casos ativos da doença.

Nos restantes municípios da ilha de Santiago foram confirmados casos em Santa Catarina (1), São Salvador do Mundo (3), Tarrafal (4) e São Lourenço dos Órgãos (2).

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, na ilha do Fogo foram diagnosticados mais 8 novos infectados em São Filipe (4), Mosteiros (2) e Santa Catarina (2).

Foram ainda registados casos de covid-19 nas ilhas de Santo Antão (3), Brava (6), São Vicente (5), São Nicolau (2), Boa Vista (2), e Maio (3).

Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados da doença 36 infectados.

O país passa a contabilizar 721 casos ativos de COVID-19, 30943 recuperados, 281 óbitos, 10 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 31964 casos positivos acumulados da doença.

No mesmo comunicado, o Ministério da Saúde reforça o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da COVID-19.

A pandemia da covid-19 provocou, pelo menos, 3.853.859 mortos no mundo, resultantes de mais de 177,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, tipo de vírus detectado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e que se disseminou rapidamente pelo mundo.