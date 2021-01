Cabo Verde regista mais 74 casos de COVID-19 em 24 horas

Cabo Verde registou hoje mais 74 casos de COVID-19 em 24 horas, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde e da Segurança Social.

Segundo o boletim epidemiológico do total de 829 amostras analisadas nos laboratório de virologia, somam-se 74 casos positivos de COVID-19. Dos 74 novos casos, São Vicente continua com maior número (32), segue-se a cidade da Praia com 23, Maio 6, Ribeira Grande de Santiago 3, Santa Catarina do Fogo 3, Mosteiros e Porto Novo com dois casos cada, Santa Catarina de Santiago, São Miguel e Santa Cruz com 1 caso cada.

E hoje mais 73 pessoas tiveram alta, das quais Praia com 32, Santa Catarina 3, Mosteiros 2, Santa Catarina do Fogo 3, Porto Novo 4, São Vicente 28 e Maio 1.

O país passa a contabilizar 664 casos activos, 12590 casos recuperados, 122 óbitos, 3 óbitos por outras causas e 2 transferidos, perfazendo um total de 13381 casos positivos acumulados.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social reforça o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da COVID-19.