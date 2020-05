Praia com mais 12 casos positivos da COVID - 19

Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social informa que surgiram, nas últimas 24 horas, 12 novos casos positivos da COVID – 19, no concelho da Praia.

Segundo o Ministério da Saúde e da Segurança Social das 95 amostras analisadas no laboratório de virologia no dia 7, sendo 79 do concelho da Praia, 12 testaram positivo e 61 negativo.

Do concelho de São Filipe, Fogo foram analisadas quatro amostras e todas deram negativo. Do concelho de Tarrafal de Santiago, foram analisadas duas amostras também com resultado negativo.

De São Vicente, ainda, vieram duas amostras, igualmente testadas negativo.

Já as 14 amostras da ilha da Boa Vista que estavam pendentes, 13 tiveram resultado negativo, e correspondem a exames de controlo e seguimento de doentes que estão em espaços de isolamento.

A tutela apela outra vez para que as pessoas fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação da doença.

Com a actualização dos dados, Cabo Verde conta com 230 casos positivos de COVID -1 9, e desse número 44 estão recuperados (sete da Praia, 34 da Boa Vista e três de São Vicente). Quer isto dizer, que de ontem para hoje a Praia regista seis novos casos recuperados.

O número de óbito no país mantém-se (2).