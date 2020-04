Santiago regista mais dois casos de COVID-19: um na Praia, outro no Tarrafal

O Ministério da Saúde comunicou hoje a confirmação de mais dois casos de infecção pelo novo coronavírus em Santiago. Com estes, o número de casos em Cabo Verde sobe para as nove dezenas.

No decurso do processo de investigação epidemiológica, o Ministério da Saúde recebeu na manhã deste sábado, os resultados de exames realizados ontem no laboratório de virologia.

No total foram realizados 60 testes, dos quais dois tiveram resultado positivo para o novo coronavírus, que causa a COVID-19. Um dos casos está na Praia e outro no Tarrafal de Santiago. A capital regista assim um total de 34 casos, e o Tarrafal, 2. No total, a ilha tem 37 casos, após São Domingos ter registado ontem o seu primeiro caso.