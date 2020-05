Dois novos casos de Covid-19 na Praia

O município da Praia registou hoje mais dois casos positivos de infecção pelo novo coronavírus. Com esta actualização eleva-se para 328 o total acumulado de casos positivos de SARS-CoV-2 no país, desde 19 de Março.

De acordo com o Ministério da Saúde, em comunicado, foram analisadas 101 amostras, duas testaram positivo, todas no concelho da Praia, as restantes, referentes aos concelhos do Tarrafal e da Boa Vista, deram negativo. Há 5 amostras pendentes.

A cidade da Praia contabiliza neste momento 262 casos acumulados de infecção pela covid-19. São Domingos (4), Tarrafal (2) e Santa Cruz (1) são os outros municípios na ilha de Santiago com casos positivos da infecção.

O país contabiliza 328 casos acumulados e dois óbitos. O número de recuperados foi actualizado hoje em 84.

Boa Vista, com 56 casos acumulados da doença, não regista novas infecções confirmadas há cerca de três semanas.

Segundo o Ministério da Saúde, os casos de infecção continuam “estáveis”, com “evolução favorável”, mantendo-se um doente em “estado muito crítico”, no Hospital Agostinho Neto.