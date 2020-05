Cabo Verde regista mais 19 casos e 61 recuperados

Cabo Verde registou hoje 19 novas infecções, elevando para 289 número de casos positivos acumulados, de acordo com o Ministério da Saúde e da Segurança Social.

Num comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social informa que surgiram mais 19 novos casos de COVID- 19, todos do concelho da Praia.

Segundo a mesma fonte, das amostras analisadas ontem, 12, no laboratório de virologia, 19 deram positivo para infecção por coronavírus, e 45 negativo. A estas, todas do concelho da Praia, soma-se uma, do concelho de São Lourenço dos Órgãos, acusou negativo.

A mesma fonte informa que foram analisadas 23 amostras para controlo de doentes em seguimento, do concelho da Praia dos quais nove deram negativos.

Conforme a mesma fonte, todos os casos activos estão com evolução clínica favorável.

Cabo Verde regista até ao momento 289 casos confirmados, 230 na ilha de Santiago (226 na Praia, dois em Tarrafal e dois em São Domingos), 56 na Boa Vista e três em São Vicente. Dos 289, há, até este momento, 61 recuperados e dois óbitos.

De referir que ontem, as autoridades comunicaram o surgimento de sete novos casos, elevando o total acumulado para 267. Ao início da noite, o site covid19.cv registava já em 270 casos, aos quais se somam estes novos 19.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social reforça ainda o apelo para que as pessoas fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação da COVID -19.