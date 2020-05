Praia regista 16 casos novos de COVID-19 nos últimos dias

Depois de alguns problemas com os reagentes, o Ministério da Saúde e da Segurança Social informa que o concelho da Praia registou nos últimos dias 16 casos positivos de COVID-19.

Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social divulga que das 51 amostras referentes ao dia 24, a cidade da Praia registou nove casos positivos. As restantes, da Praia e duas da Boa Vista, testaram negativo.

De dia 25, surgiram seis casos novos, num total de 118 amostras analisadas, sendo 89 da Praia, três de São Domingos, seis de Tarrafal, três de Boa Vista e 12 de São Vicente.

De dia 27, em 69 amostras, uma testou positivo, também do concelho da Praia. As restantes, da Praia e 56 da Boa Vista, tiveram testes com resultado negativos.

A mesma fonte avisa que há ainda quatro amostras pendentes e que foram realizados quatro exames de controlo de doentes em seguimentos no concelho da Praia, cujos resultados se mantiveram positivos, sendo três na Praia e um de Tarrafal de Santiago.

Com a nova actualização dos dados, Cabo Verde contabiliza 406 casos de COVID-19 acumulados, 155 recuperados e quatro mortos.

A tutela avança que os doentes com infecção activa continuam em isolamento e com evolução favorável, com excepção de um doente está em estado grave.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social reforça o apelo para que as pessoas fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação da doença, e que no concelho da Praia continuam a ser realizadas testes rápidos gratuitos para detenção de anticorpos, em diversos bairros.