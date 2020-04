Nove casos de infecção confirmados na Praia

O Ministério da Saúde anunciou hoje que foram detectados nove casos de infecção na Praia. Com este aumento, Cabo Verde conta agora com 82 casos positivos de COVID-19.

Sete destas novas infecções confirmadas são, destaca o Ministério da Saúde, "contactos de casos confirmados e dois foram casos suspeitos que se confirmaram".

No comunicado o governo refere que os pacientes estão "estáveis e todos se encontram em isolamento".

Quanto a novos testes realizados, o comunicado refere que foram feitos testes a amostras vindas de Calheta de São Miguel, do Hospital Regional de Santiago Norte e de São Vicente. Os "resultados foram negativos".

Acrescenta o Ministério que, nos últimos três dias, "não foram identificados casos positivos da doença em nenhum outro concelho no país" e apela, uma vez mais, para que as pessoas tenham consciência da importância das medidas de isolamento e distanciamento social, "cumprindo as regras do Estado de Emergência".

De recordar que, ontem, o Director Nacional de Saúde tinha referido que a Praia contava com três casos suspeitos enquanto Santa Catarina tinha dois, Tarrafal e Sal contavam com um cada e Boa Vista tinha dois casos suspeitos. Havia 116 teste pendentes.

Dos 82 casos casos confirmados em todo o país, a maioria está concentrada na Ilha da Boa Vista. Praia é o segundo local com mais infectados e São Vicente e Tarrafal contam com um caso, cada.