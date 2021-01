São Vicente com dois óbitos e Praia com 30 novos casos de COVID-19

A ilha de São Vicente registou nas últimas 24 horas mais dois óbitos. A Praia é, novamente, o principal ponto de infecção do país com 291 casos activos.

A nível nacional, o país registou hoje mais 62 novos casos positivos de COVID-19, num universo de 870 amostras analisadas nos laboratórios de virologia, segundo os dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde e da Segurança Social.

Além dos 12 novos casos registados em São Vicente, a Praia teve hoje mais 30 novas infecções, Tarrafal de Santiago 6, Santa Catarina de Santiago, Santa Cruz e São Lourenço dos Órgãos com 3 casos cada, São Miguel 2, São Salvador do Mundo, Mosteiros e Santa Catarina do Fogo 1 cada.

A tutela informa que hoje mais 73 pessoas foram dadas como recuperadas, das quais Praia 19, Ribeira Grande de Santiago 2, Santa Catarina 5, São Lourenço dos Órgãos 2, Mosteiros 5, Porto Novo 3 e São Vicente 37.

O país passa a contabilizar 667 casos activos, 12981 casos recuperados, 131 óbitos, 3 óbitos por outras causas e 2 transferidos, perfazendo um total de 13784 casos positivos acumulados.