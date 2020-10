​124 novos casos de COVID-19 em Cabo Verde

Cabo Verde regista 124 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, num total de 775 amostras analisadas pelo laboratórios de virologia do país. Mais 36 pessoas tiveram alta, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico emitido na tarde deste sábado, 24, pelo Ministério da Saúde, dos novos casos 36 foram diagnosticados no Paul, Santo Antão, 30 na Boa Vista, 24 no município da Praia, 10 em São Vicente, 10 em São Filipe, no Fogo, 5 em Ribeira Grande de Santiago, 3 em Santa Catarina, Brava e Sal têm 2 novos imfectados cada e São Domingos e São Salvador do Mundo registam um novo caso cada.

As autoridades de saúde deram alta a mais 36 pessoas nos municípios da Praia (3), Ribeira Grande de Santiago (1), Santa Catarina (3), São Salvador do Mundo (2), São Miguel (2), São Filipe (21) e São Vicente (4).

Com os novos dados de hoje, o país passa a contabilizar 992 casos ativos de COVID-19, 7234 casos recuperados, 94 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 8322 casos positivos acumulados da doença.

