Boa Vista sem casos activos e Praia com sete novas infecções

A cidade da Praia regista mais sete casos de COVID-19 e a ilha da Boa Vista já não tem casos activos. Estes são os principais dados do comunicado diário do Ministério da Saúde e da Segurança Social, divulgados hoje.

Segundo o Ministério da Saúde e da Segurança Social, num total de 152 amostras analisadas no laboratório de virologia no dia 20, 108 eram da Praia. Dessas, sete testaram positivo e 101 negativo ( oito das quais em doentes em seguimento).

A mesma fonte avisa que foram analisadas três amostras do concelho de Tarrafal, uma de São Lourenço do Órgãos, uma de São Domingos, quatro de Santa Cruz e uma do Hospital Regional de Santiago Norte e que todas elas testaram negativo.

Conforme o mesmo documento, da ilha de Boa Vista foram analisadas 26 amostras, cujos testes também tiveram resultado negativo. Duas das amostras dizem respeito ao dois casos que ainda estavam em seguimento na ilha. Com esses resultados de controlo negativos, a ilha fica sem casos activos.

Há ainda quatro amostras pendentes.

A tutela informa também que foram realizados quatro exames de controlo de doentes em seguimento no concelho da Praia cujo resultado se manteve inalterado.

Os resultados apresentados hoje são referentes aos dias 17 e 19 deste mês.

Cabo Verde contabiliza neste momento 356 casos acumulados de COVID-19: Praia com 289 casos, Boa Vista com 56, São Vicente com três, São Domingos com quatro, Tarrafal com dois e Santa Cruz também com dois.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social avisa que todos os doentes com infecção activa continuam em isolamento e, de momento, com evolução clínica favorável.

A tutela reforça o apelo para que as pessoas fiquem em casa e tomem os cuidados necessários para evitar a propagação da doença.